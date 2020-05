Daniele Silvestri, Joan As Police Woman e membri degli Afterhours insieme per una canzone a sostegno dei lavoratori del mondo dello spettacolo. Si intitola "Lost in the desert" e uscirà martedì 12 maggio (ma lo si può pre-ordinare già da oggi). Dietro c'è un collettivo composto dal cantautore romano e dai suoi musicisti Daniele Tortora e Gabriele Lazzarotti, dalla cantautrice statunitense, da Rodrigo D'Erasmo e Fabio Rondanini. E ancora: Rancore, Mace, Venerus, Enrico Gabrielli, Antonio Filippelli e Alain Johannes. Tutti i proventi del brano saranno devoluti al fondo Covid-19 Music Relief a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.

Così Silvestri racconta il progetto:

"Avete presente quando, alla fine di uno spettacolo, di un concerto, di un’esibizione di qualsiasi genere il protagonista principale chiede “un applauso ai tecnici!”, magari aggiungendo qualcosa tipo... 'Senza di loro, nulla di questo sarebbe possibile'. Avete presente? Ecco. È vero. È sempre vero. Anche quando sembra vagamente retorico, o ipocrita. In realtà è proprio vero e basta. Quello che però forse non sapete è che quella categoria - quella dei tecnici intendo - è una delle meno protette in assoluto, anche all’interno del già debolissimo mondo dei lavoratori 'intermittenti' dello spettacolo. Non intendo qui aprire l’infinito discorso della legislazione italiana in materia, anche se non c’è dubbio che questo paese dovrà sbrigarsi a recuperare il terreno perduto. Ora la battaglia che dobbiamo combattere - tutti - è un’altra. Ben più urgente. Ben più concreta. E c’è un’enorme quantità di persone, di lavoratori più o meno precari, più o meno in regola, che rischiano di non uscire più dal baratro in cui stanno entrando. È il momento di dirgli che era importante quello che faceva e che prima o poi rifaranno, e che adesso non possono farlo. Non sono stati dimenticati, messi da parte, abbandonati".