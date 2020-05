Coldplay: il concerto in streaming di Chris Martin dallo studio di casa

Alle sue spalle, stavolta, non c'è il panorama mozzafiato di Amman, la capitale della Giordania, come nei due concerti trasmessi in streaming su YouTube lo scorso novembre per presentare l'album "Everyday life", ma solo una tastiera, un pianoforte, un pc e un paio di casse. Chris Martin dei Coldplay live dallo studio di casa.

Caricamento video in corso Link

Il frontman della band di "Viva la vida" ha tenuto un concerto in diretta social per chiudere l'iniziativa "Together at home", la serie di concerti virtuali culminata con il concerto-evento "One World", organizzato da Lady Gaga con la partecipazione di - tra gli altri - i Rolling Stones, Paul McCartney, Billie Eilish, Lizzo e Taylor Swift. Il cantante ha aperto il live mostrando ai suoi fan un video di due violinisti italiani, i dodicenni Mirko e Valerio, siciliani, che sui social pubblicano video in cui si divertono a suonare con i loro strumenti brani di successo e che negli scorsi giorni hanno rivisitato al violino "Viva la vida" dei Coldplay: "Grazie ragazzi per il vostro omaggio", gli ha detto Chris Martin, prima di dare il via alla sua esibizione.Il concerto è stato tutto sommato breve: circa venti minuti di musica che hanno visto il frontman dei Coldplay suonare per i fan di tutto il mondo alcuni classici del repertorio del gruppo, dalla stessa "Viva la vida" a "Fix you", passando per "Til kingdom come", "Magic", "God put a smile upon your face" e "In my place".