I Muse annunciano un film musicale: 'Sarà il nostro The Wall'

"Simulation theory", l'ultimo album in studio della band di "Time is running out", uscito nel 2018, diventa un film musicale. Ad annunciarlo è il frontman dei Muse, Matt Bellamy (che ieri ha pubblicato la sua canzone solista "Tomorrow's World"): "Sarà il nostro 'The Wall'", ha detto, facendo riferimento al film dei Pink Floyd dedicato all'omonimo album del 1979.

"La cosa interessante dei Muse è che quest'estate faremo uscire un film. Abbiamo ripreso i due concerti alla O2 Arena di Londra di settembre e conterrà sia elementi dei live sia altro materiale ispirato ai visual dell'ultimo album - estetica anni '80 con un pizzico di fantasy".

Bellamy ne ha parlato nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Beats 1 di Apple Music, parlando dei prossimi progetti dei Muse. Il film uscirà quest'estate e conterrà sia clip tratte dai concerti (in particolar modo quelli tenuti dalla band lo scorso settembre alla O2 Arena di Londra) sia altro materiale:

Stando alle anticipazioni di Bellamy, il film parlerà di un virus:

"È la nostra versione di 'The Wall', o qualcosa del genere. Il mio manager mi ha detto che devo specificare che il film è stato in parte realizzato prima che scoppiasse l'emergenza, perché ovviamente non potevamo sapere che sarebbe successo, ma ha a che fare con un virus. Non lo sapevamo quando abbiamo girato il film, ma sarà interessante perché è ambientato in un mondo immaginario".

Il film dovrebbe uscire tra giugno e luglio e sarà distribuito sono online (inizialmente i Muse avevano pensato di farlo uscire nei cinema, ma poi l'emergenza coronavirus ha spinto la band a rivedere il progetto).