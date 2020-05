Concerti, Rammstein: sospeso il tour in Europa e UK

Arriva, tra le tante relative alle conseguenze del Coronavirus e delle misure di distanziamento sociale atte a contrastarne la diffusione, anche la notizia della sospensione del tour dei Rammstein, la cui branca europea avrebbe dovuto prendere il via questo mese di maggio, con tappa unica in Italia il 13 luglio a Torino. La tournée, nello specifico, da calendario sarebbe partita in Austria il 25 maggio e si sarebbe conclusa il 4 agosto in Danimarca. Ma niente da fare: la band industrial metal tedesca si aggiunge alle tante che hanno messo in stand by le proprie attività dal vivo. “A causa delle restrizioni agli eventi locali in relazione al Covid-19, che ora tocca quasi tutte le date previste, il tour negli stadi del 2020 della band non potrà sfortunatamente avere luogo”, fa sapere il gruppo capitanato da Till Lindemann ai fan. E ancora: “Stiamo al momento valutando se sia possibile riprogrammare le date e comunicheremo qualsiasi aggiornamento il prima possibile! Tutti i biglietti restano validi fino a questo momento. Grazie ancora per la vostra comprensione e pazienza”. Nessun riferimento, invece, da parte della band, ai concerti in Nord America del tour, previsti a partire dal 20 agosto prossimo.

Nei mesi scorsi il frontmand della band Till Lindemann era stato ricoverato in ospedale e poi dimesso dopo aver trascorso una notte in terapia intensiva. Con una nota i Rammstein avevano fatto sapere che il cantante era risultato negativo al Coronavirus.