Sónar, salta l’edizione 2020: le nuove date del festival

Anche il Sónar, com’è ovvio che sia, si è arreso alle conseguenze del Covid-19 e del distanziamento sociale e ha fatto sapere oggi che il tradizionale festival di musica elettronica di Barcellona quest’anno non andrà in scena. “Dopo aver attentamente esaminato tutte le alternative e seguendo strettamente le linee guida ufficiali questa decisione è stata presa come unica via possibile per salvaguardare la salute e il benessere di tutti i frequentatori del festival, degli artisti e del team”, hanno fatto sapere gli organizzatori del Sónar con un comunicato, rendendo allo stesso tempo note le date della prossima edizione, quella del 2021, fissante nelle giornate del 17, 18 e 19 giugno. Scrivono ancora gli organizzatori, in questo caso a proposito della line-up della rassegna, che il team del Sónar sta “già lavorando in contatto con gli artisti, gli speaker e i partner per riprogrammare la maggior parte degli spettacoli e delle attività”.

L’unico momento che sembra essere salvo del Sónar - che quest’anno includeva nella sua line-up artisti come, tra gli altri, Chemical Brothers, Arca, The Blaze, Carl Cox, Mura Masa, AJ Tracey, Laurent Garnier, Black Madonna, Charlotte De Witte e Princess Nokia – sono le conferenze legate all’evento: il festival ha annunciato l’intenzione di proporre un’edizione online gratuita della conferenza Sónar+D il 18 e 19 settembre. L’evento potrà essere seguito virtualmente, mentre per quanto riguarda l’eventuale presenza fisica essa dipenderà “da come le direttive relative alla capienza evolveranno”.