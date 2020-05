St. Vincent, una nuova canzone per la serie Netflix ‘The Eddy’: ascolta

Nuova musica per St. Vincent, che ha partecipato alla realizzazione della colonna sonora della serie francese Netflix “The Eddy” disponibile da oggi, 8 maggio, sulla piattaforma. Annie Clark ha infatti prestato la sua voce per il brano che dà il nome tanto alla serie quanto al jazz club al centro dell’ultima fatica del regista di “La La Land” Damien Chazelle (dietro alla macchina da presa dei primi due episodi), la title track “The Eddy”, interpretata da St Vincent e composta da Glen Ballard – co-autore e produttore di “Jagged Little Pill” di Alanis Morrissette - e Randy Kerber, che si sono occupati del commento sonoro dell’intera serie. Potete ascoltare qui la canzone:

Caricamento video in corso Link

Oltre a “The Eddy” la musica della serie include anche il nuovo brano di Jorja Smith “Kiss Me In The Morning”, scritto sempre da Ballard e Kerber e da Julia Harriman:

Caricamento video in corso Link

“The Eddy” è stata scritta e ideata da Jack Thorne e coinvolge i quattro registi Damien Chazelle, Houda Benyamina, Laïla Marrakchi e Alan Poul. Nel cast della mini-serie da otto puntate è presente anche il rapper francese Sopico.

L’ultimo capitolo discografico di St. Vincent, “Masseduction”, è uscito nel 2017 a circa tre anni di distanza dal precedente “St. Vincent”.