Foo Fighters, stasera in streaming il live al Pantages Theatre del 2006

Dopo aver trasmesso il mese scorso il concerto registrato nell’iconico polmone verde londinese, Hyde Park, nel giugno del 2006 - la clip è ancora visibile sul canale YouTube dei Foo Fighters – questa sera, 8 maggio, la formazione capitanata da Dave Grohl torna a proporre ai fan, sempre via streaming e via YouTube, uno dei live del passato della band. Si tratta questa volta di “Skin and Bones”, un video – e un live album, il primo dei Foos – che raccoglie il meglio delle esibizioni in acustico che i Foo Fighters hanno portato in scena il 29, 30 e 31 agosto del 2006 al Pantages Theatre di Los Angeles. Il concerto sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube della band alle 19 di oggi, 8 maggio

“Skin and Bones” è anche il primo album dal vivo pubblicato dalla band di “Everlong”. Il disco è uscito, nel 2006, a circa un anno di distanza dal quinto album in studio dei Foo Fighters, “In Your Honor”, e sarebbe stato seguito, l’anno successivo, da "Echoes, Silence, Patience & Grace". Contiene il concerto parziale del gruppo al Pantages Theatre ed è disponibile anche in versione DVD con l’intero concerto, quello che verrà trasmesso questa sera. Ecco la setlist del live:

Intro

Razor

Over and Out

On the Mend

Walking After You

Still

Marigold

My Hero

Next Year

Another Round

See You

Cold Day in the Sun

Big Me

What If I Do

Skin and Bones

Ain't It the Life

February Stars

Times Like These

Friend of a Friend

Best of You

Everlong

Per rimanere in contatto con i fan nei giorni dominati dal distanziamento sociale dovuto alle misure per limitare la diffusione del Covid-19 il frontman della band da qualche tempo ha iniziato a condividere sulla pagina Instagram della band alcuni aneddoti su di sé e sul gruppo. L’ultimo contenuto pubblicato dal musicista statunitense risale al mese scorso.