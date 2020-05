Eurovision Song Contest, in televisione i ‘best of’ delle ultime quatto finali

Dal prossimo 10 maggio saranno trasmessi su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) i momenti migliori di ciascuna delle ultime quattro finali dell’Eurovision Song Contest, che si sono tenute tra il 2016 e il 2019. A seguire, il 16 maggio, andrà in onda alle 20.35 su Rai1, Radio2 e RaiPlay l’evento “Europe! Shine a light”, che sostituisce l’edizione 2020 dell’Eurofestival, annullata a causa dell’emergenza Coronavirus. Lo spettacolo presenterà tutti i brani originariamente in gara all’edizione 2020 dell’Eurovision Song Contest, compreso "Fai rumore" di Diodato, canzone vincitrice della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Il primo appuntamento è in programma per la prossima domenica e, in onda dalle 23.30, proporrà l’edizione 2016 del festival che ha visto Francesca Michielin rappresentare l’Italia con il brano “No degree of separation”, versione metà italiana e metà inglese del singolo “Nessun grado di separazione”. La cantautrice veneta, classificatasi seconda al Festival di Sanremo 2016, ha partecipato all’Eurovision Song Contest dal momento che gli Stadio - vincitori della kermesse sanremese - hanno rinunciato a partecipare alla manifestazione svoltasi a Stoccolma.

Lunedì 11 maggio alle 22.50 sarà trasmesso l’Eurovision Song Contest del 2017, svoltosi nella città ucraina di Kiev, a cui ha partecipato Francesco Gabbani con “Occidentali’s Karma”, canzone vincitrice del sessantasettesimo Festival della Canzone Italiana.

Il 14 maggio alle 23.55 sarà la volta dell’edizione 2018 della manifestazione che, svoltasi a Lisbona, ha visto Ermal Meta e Fabrizio Moro, in qualità di vincitori del Festival di Sanremo 2018, rappresentare l’Italia con il brano "Non mi avete fatto niente”.

La finale dell’Eurovision Song Contest del 2019, tenutosi a Tel Aviv, in Israele, e caratterizzato dalla partecipazione di Mahmood - vincitore della kermesse sanremese nel 2019 con il brano “Soldi” - sarà trasmessa il 15 maggio alle ore 23.35.