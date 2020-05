Apple Music supporta l'industria promuovendo lo streaming degli artisti italiani

"Stream Local" è l'iniziativa di Apple Music per sostenere gli artisti italiani durante questa fase di crisi: lanciata a fine aprile, giunge questo weekend al 3° weekend di "takeover": gli spazi della piattaforma saranno dedicati a promuovere l'ascolto di artisti italiani, con banner e spotlight su diversi generi, rappresentati da 6 diversi artisti per volta.

Il primo fine settimana è stata dedicato al rap, con focus su Frah Quintale, Dani Faiv, Madame, Il Tre, Boro Boro e Random. il secondo fine settimana è stato dedicato al nuovo pop italiano: Pinguini Tattici Nucleari, Mr. Rain, Gaia, Margherita Vicario, Canova e Federica Carta.

Questo weekend, 9 e 10 maggio, Apple Music Italia accende i riflettori sull'indie, incentivando l'ascolto di 6 artisti: Gazzelle, Eugenio In Via Di Gioia, Carl Brave, Fast Animal and Slow Kids, Viito e Wrongonyou.

Questo l'aspetto dell'interfaccia che promuove "Stream local"