Francesco Bianconi (Baustelle), ascolta la nuova canzone solista ‘L’abisso’

View this post on Instagram

Facevo tempo fa un sogno in cui uscivo la sera per andare con gli amici a cena o a bere e mi rendevo conto di essere nudo. Completamente nudo. Nel sogno all’inizio ero a mio agio, così a mio agio che nessuno sembrava far caso al mio outfit adamitico.Poi, pian piano, cominciavo a sentir crescere l’imbarazzo, sempre di più, fino al momento in cui arrivava, inevitabile, ahimè, un senso di tremenda vergogna; e allora mi svegliavo. Credo che “L’abisso” sia la canzone scritta dal me della prima parte del sogno. A risentirla mi sembra la voce di uno senza vestiti, o meglio di uno che aveva molta voglia di toglierseli. Senza troppi esibizionismi e invasamenti. Una confessione assai privata, in Schumanniano andazzo. - F.B. Ascolta "L'abisso", il secondo brano di #FOREVER, su tutte le piattaforme di streaming digitale. @ponderosa_music_art @bmgitaly #newalbum #abisso #newsong Foto di @another_absence