Deezer, una playlist di cover realizzate da casa da artisti emergenti

Deezer ha presentato “Home Sessions”, una playlist che raccoglie cover di brani realizzate da artisti emergenti direttamente dalle proprie abitazioni. La nuova selezione musicale della piattaforma di streaming francese (disponibile al seguente link), il cui obiettivo è incentivare il lavoro di nuovi musicisti, presenta diverse canzoni interpretate da dodici artisti come Lukas Graham, Joesef, Tate McRae, Sody, Faouzia, Au/Ra, Mxmtoon, Saygrace, Griff, Alexis Ffrench e San Holo.

Gli utenti di Deezer potranno ascoltare nuove versione di brani noti come, per esempio, “Day Dreaming” di Aretha Franklin, “All Star” degli Smash Mouth, “I Miss You” dei Blink-182 e “Golden” di Harry Styles.

Il servizio di streaming francese ha, inoltre, presentato una serie di playlist, “Stay at home with” (disponibile a questo link), curate da artisti affermati - come, tra gli altri, Calvin Harris, Marshmello, Major Lazer, Mel C, Joy Crookes e Tiësto - con lo scopo di intrattenere i fan in quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus.