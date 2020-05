Warner Music, dalle autorità USA semaforo verde alla quotazione

Warner Music ha ricevuto il via libera da parte delle autorità americane a quotare le proprie azioni ordinarie di classe A sul mercato Nasdaq: a rivelarlo è stato l'amministrato delegato della casa discografica, Stephen Cooper: l'operazione, tuttavia, non si concretizzerà a breve perché, come osservato dal manager, "essendo ovvie le attuali condizioni di mercato, il nostro cda e il nostro staff continueranno a monitorare la situazione". Contestualmente Cooper ha presentato i risultati conseguiti dall'azienda nel corso del primo trimestre del 2020: le entrate di WMG sono diminuite dell'1,7% su base annua a poco più di un miliardo di dollari tra gli scorsi gennaio e marzo, soprattutto a causa del calo delle vendite fisiche causata dal blocco delle attività commerciali imposto in occidente come contrasto alla pandemia da Covid-19. Nonostante l'emergenza sanitaria è rimasto positivo il bilancio del gruppo nel comparto streaming, dove le entrate hanno fatto segnare un'impennata da 49 a 586 milioni di dollari.