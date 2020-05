Stephen Cooper (Warner): 'Il vero impatto del Coronavirus su di noi? Lo sapremo dopo l'estate'

Non sono tanto le voci su un eventuale interessamento del fondo sovrano saudita a entrare nel capitale dell'azienda che guida o quelle sul rallentamento delle operazioni in vista della quotazione sui mercati (che pure non sono cessate, ma hanno conosciuto - come tutte le altre - un inevitabile rallentamento) a preoccupare l'ad di Warner Music Stephen Cooper: il quadro complessivo del mercato dello streaming - rimasto, dicono i dati dei principali player come Spotify, con fondamentali identici a quadro registrato prima della crisi - e la capacità della label di negoziare e chiudere contratti a distanza per non fare mancare nuovi titoli da lanciare sui mercati lasciano il manager piuttosto ottimista.

L'unica incognita, ha spiegato Cooper in un'intervista a MBW, è capire quando il peggio sarà passato: secondo il successore di Edgar Bronfman l'impatto avuto dall'emergenza sanitaria sarà quantificabile non prima del terzo trimestre del 2020, cioè dopo l'estate. "Ci aspettiamo che la pandemia in atto si riverberi in tempo reale sulle vendite fisiche, sui servizi per gli artisti (per esempio, il merchandise) e sulle sincronizzazioni", sostiene Cooper, "Tuttavia non conosceremo esattamente l'esatto impatto del Covid-19 fino a quando non vedremo i nostri risultati del terzo trimestre. Perché potrebbero esserci dei cambiamenti nei nostri piani di pubblicazione a causa di imprevisti nei programmi di registrazione e scrittura".

Nonostante le incognite che domineranno praticamente tutto il resto del 2020, Cooper confida che la situazione, una volta cessato a livello globale l'allarme da Coronavirus, possa recuperare più in fretta di quanto si possa pensare: "In questo periodo stiamo vedendo quanto sia importante la musica nella vita quotidiana delle gente", ha concluso l'ad di WMG, "In tempi difficili come questi la musica può sollevare lo spirito della persone, trasportarle e farle sentire connesse e sicure. L'appetito globale di musica è più alto che mai, e continuerà a crescere".