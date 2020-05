Justin Bieber e Ariana Grande, una canzone insieme per beneficenza: video

Justin Bieber e Ariana Grande hanno pubblicato un nuovo brano collaborativo, dal titolo “Stuck with u”. La canzone è accompagnato da una clip che raccoglie filmati realizzati dalla popstar di “One last time” e il cantante canadese nelle proprie case, oltre a contributi video di fan e paramedici. Il video conta, inoltre, della partecipazione di Kylie e Kendall Jenner, Jaden Smith e Chance the Rapper.

Tutti i proventi ricavati dalla vendita del singolo “Stuck with u” - ma anche le royalties derivate dallo streaming legale sulle principali piattaforme di straming - verranno devoluti in favore di First Responders Children’s Foundation per finanziare borse di studio destinate ai figli degli operatori sanitari e del personale di emergenza, impegnati in prima linea nella lotta contro l’emergenza Coronavirus.

Ecco la clip diretta da Ariana Grande, Justin Bieber, i loro collaboratori Rory Kramer e Alfredo Flores, e dal manager dei due artisti Scooter Braun: