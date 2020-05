Addio a Ty, il rapper inglese aveva 47 anni

Il 47enne rapper londinese di origine nigeriana Ben Chijioke, meglio conosciuto come Ty è morto, come riporta The Guardian, per complicazioni legate al Coronavirus.

Una raccolta fondi lanciata all'inizio di aprile dichiarava che il rapper era “ricoverato in ospedale con complicazioni mediche legate al Covid-19. Poco dopo, è stato sottoposto a coma indotto per sedarlo temporaneamente per aiutare il suo corpo a ricevere il trattamento appropriato”.

Ty pubblicò il suo primo album, “The Awkward”, nel 2001. Il suo secondo disco, “Upwards”, gli è valse una nomination al Mercury Prize. Dopo il successo di “Upwards”, Ty per il successivo “Closer”, pubblicato nel 2006, ebbe collaborazioni importanti, tra le altre, quella dei De La Soul, di Taylor McFerrin e di Speech degli Arrested Development. Il suo ultimo album solista, “A Work of Heart”, è uscito nel marzo del 2018.