La canzone che Bob Weir vorrebbe fosse suonata al suo funerale

Il 72enne chitarrista dei Grateful Dead Bob Weir intervistato dal giornalista Dan Rather ha svelato quale è la canzone che vorrebbe fosse suonata al suo funerale, oltre a parlare anche del suo vecchio compagno di band Jerry Garcia.

Sui rapporti tra lui e Garcia Weir ha rivelato:

"Sapeva in cosa ero bravo e ne ero felice. Sapeva come tirar fuori roba da me. Lui molto, molto raramente, mi ha fatto suonare qualcosa di specifico. Mi metteva a mio agio e io ho cercato di deliziarlo come meglio ho potuto."

A Weir viene chiesto come vuole che sia ricordato una volta lasciato il mondo dei vivi, lui risponde:

"Individualmente, per le persone che vogliono ricordarsi di me, per una canzone che si riferisce a quel momento per loro, perché è tutto ciò per cui sono qui.”

E riguardo alla canzone che vorrebbe fosse suonata al suo funerale. Weir allora recita il testo di “Cassidy”, da lui scritta insieme al poeta John Perry Barlow, paroliere dei Grateful Dead: “I have seen where the wolf has slept by the silver stream. I can tell by the mark he left you were in his dream. Ah, child of countless trees. Ah, child of boundless seas. What you are, what you’re meant to be. Speaks his name, though you were born to me. Cassidy.”