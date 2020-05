Paul McCartney annulla i concerti italiani

E’ appena stata diramata dall’entourage di Paul McCartney la comunicazione ufficiale con la quale l’artista annulla i suoi concerti italiani, che fino ad oggi erano rimasti ancora in programma per il 10 e il 13 giugno prossimi rispettivamente a Napoli (piazza del Plebiscito) e a Lucca (Lucca Summer festival).

La decisione dell’artista, ovviamente, è stata causata dalla crisi determinata dal coronavirus. Questa la sua dichiarazione ufficiale:

“We were looking forward to seeing you all this summer for what we know would have been much fun. The band and I are so sorry we can’t be with you, but these are unprecedented times and the wellbeing and safety of everyone is the priority. I hope you are all keeping well as we look forward to the brighter times ahead. We will rock again. Love Paul”