David Bowie, dal 15 maggio in streaming l'album dal vivo 'Liveandwell.com'

L'infinito tesoro di David Bowie: dopo le varie uscite degli ultimi mesi - tra raccolte, dischi dal vivo, singoli e altro materiale - Parlophone Records annuncia la prima di una serie di tre speciali pubblicazioni dal vivo dell'iconica rockstar britannica risalenti agli Anni '90, che arriveranno in streaming nel corso dei prossimi mesi. La prima di queste uscite è "Liveandwell.com", un album dal vivo che era prima disponibile in edizione limitata solo per gli iscritti a BowieNet. Alle tracce già incluse nell'edizione originale sono state incluse due tracce bonus: "Pallas Athena" e "V-2 Schneider", brano - quest'ultimo - incluso nell'album "Heroes" e concepito come omaggio a Florian Schneider, il co-fondatore dei Kraftwerk (scomparso la scorsa settimana, anche se la notizia è stata diffusa solo ieri), considerato all'epoca da Bowie uno dei suoi principali punti di riferimento musicali.

Il disco arriverà in streaming il 15 maggio, anticipato domani, venerdì 8, da "Little wonder (Live in New York)".