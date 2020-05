Muse, ufficiale: esce domani il singolo solista di Matthew Bellamy

Non è la prima volta che fa musica senza i suoi compagni di band. Il suo primo singolo solista ufficiale, "Pray (High Valyrian)", uscì l'anno scorso all'interno di "For the throne", compilation contenente brani ispirati alla popolare serie tv "Il trono di spade". E poi canzoni scritte per altri interpreti, duetti e varie collaborazioni, come quella con Miles Kane, Ilan Rubin dei Nine Inch Nails e Sean Payne per la band tributo ai Beatles Dr. Pepper's Jaded Hearts Club Band. Ora Matthew Bellamy, il frontman dei Muse, arriva un'altra canzone solista dopo "Pray": si intitola "Tomorrow's World" e uscirà domani, venerdì 8 maggio, anticipata da alcuni post sui social.

Bellamy ha registrato il brano in questi giorni di quarantena. La copertina ha per protagonista un astronauta che cammina in un campo, con le montagne sullo sfondo. Non è dato sapere, al momento, se il brano anticipa un progetto più ampio, magari un album. L'ultimo dei Muse, "Simulation theory", è del 2018.