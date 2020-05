Axl Rose attacca il segretario al tesoro degli Usa e lui gli risponde. I Guns N' Roses pubblicano un libro per bambini

Botta e risposta su Twitter tra Axl Rose e Steve Mnuchin, il segretario al tesoro degli Stati Uniti, criticato nelle ultime ore dopo aver rilasciato un'intervista a Forbes Magazine nella quale ha invitato i cittadini statunitensi a rivalutare il turismo domestico a sostegno dell'economia Usa, dal momento che al momento è impossibile prevedere quando potranno riprendere i viaggi internazionali dopo il coronavirus. Il cantante della band di "Welcome to the jungle" ha affidato ad un tweet il suo commento alle dichiarazioni di Mncuchin: "È ufficiale! Non importa ciò che pensavate in precedenza di Steve Mncuchin, è ufficialmente uno stronzo". Ma la risposta del segretario al tesoro degli Stati Uniti non si è fatta attendere: "Cosa hai fatto per il Paese recentemente?", gli ha scritto, con tanto di bandierina Usa. La palla è dunque tornata a Axl: "Non sono responsabile della morte di oltre 70mila persone e non ricopro una posizione di responsabilità nei confronti del popolo americano e non vado in tv a dire ai cittadini che devono viaggiare all'interno degli Usa durante una pandemia".

It’s official! Whatever anyone may have previously thought of Steve Mnuchin he’s officially an asshole. — Axl Rose (@axlrose) May 6, 2020

Presenting, Sweet Child O' Mine. The story inspired by the lyrics & turned into adventure in the new picture book. Pre-order today https://t.co/qtvl4PqGBi pic.twitter.com/bvGw7SSqqd — Guns N' Roses (@gunsnroses) May 6, 2020

I Guns N' Roses annunciano intanto l'uscita di un libro per bambini. Si intitola "Sweet child o' mine" (come la canzone, che in realtà ha ben poco a che vedere con i bambini: il testo è dedicato a una donna) ed è un libro illustrato che - stando a quanto anticipa il sito della rivista statunitense "People" - racconta la storia di due bambine, Maya e Natalia Rose (sono la figlia e la nipote del manager del gruppo, Fernando Lebeis), che crescono seguendo la rock band in giro per il mondo.Il libro uscirà il 1° settembre, i Guns N' Roses lo hanno annunciato tramite un video pubblicato su twitter: le illustrazioni sono a cura di Jennifer Zivoin.