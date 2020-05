Le brevi di oggi, 7 maggio: Cher e gli Abba, Perturbazione, Enrico Pieranunzi, Hillard Atkinson

Cher canta gli Abba, in spagnolo. Domani, venerdì 8 maggio, la cantante farà uscire la sua cover di "Chiquitita". Tutti i ricavi andranno all'Unicef. Il video sarà presentato sabato 9 maggio proprio in occasione di un evento organizzato dall'Unicef, "Covid-19 Virtual Special". "Ho inziato a provare la versione spagnola alla fine dello scorso anno. Quando il mondo ha iniziato ad essere afflitto dal coronavirus, ho voluto essere d'aiuto in qualche modo. Ho pensato che fosse il momento giusto per portare a termine la registrazione".

Esce oggi sulle piattaforme digitali e domani nelle radio, "Io mi domando se eravamo noi", il nuovo singolo dei Perturbazione che anticipa la pubblicazione del nuovo album, "(dis)amore", nei negozi dal 29 maggio. Il video, diretto dal regista Fabio Capalbo (già dietro la macchina da presa per Francesco Gabbani, Edda, Vinicio Capossela, Verdena e tanti altri), è stato girato in esterni a Milano il 7 marzo e sarebbe dovuto uscire dopo una settimana; è rimasto invece nel cassetto fino ad oggi.

Il pianista e compositore Enrico Pieranunzi annuncia quattro concerti trasmessi in streaming a pagamento. A partire dal 20 maggio, per quattro appuntamenti (le altre date il 27 maggio, il 3 giugno ed il 10 giugno), farà ascoltare da casa sua brani tratti da quattro diversi repertori: "plays Scarlatti", "Fellini jazz, "My songs" e "New songs". Per l’occasione verrà costruito un vero e proprio set con riprese audio e video professionali e la visione degli eventi sarà a pagamento, € 3,99 per il singolo concerto, €14 per l’abbonamento ai 4 concerti, e avrà luogo sui siti www.internationalmusic.it e www.enricopieranunzi.com.

È morto a 74 anni a Los Angeles, in seguito ad un arresto cardiaco, Hillard Atkinson, noto ai più per essere stato il cantante degli Was (Not Was), band dance-rock che negli Anni '80 scalò le classifiche con la hit "Walk the dinosaur".