I Soundgarden denunciano la vedova di Chris Cornell: 'Fondi benefici usati per scopi personali'

E' ormai guerra aperta tra gli elementi dei Soundgarden Kim Thayil, Matt Cameron e Ben Shepherd e la vedova dello scorparso frontman della band di "Superunknown", Chris Cornell Vicky: dopo la diffida, depositata dalla donna, per impedire agli ex compagni di gruppo del defunto marito di mettere mano agli inediti registrati col cantante e chitarrista prima della sua morte, e la controffensiva avviata da Thayil e i suoi per riappropriarsi dei nastri, è da segnalare, nelle ultime ore, un ulteriore capitolo di questa breve ma fitta schermaglia legale.

Come riferisce l'edizione americana di Rolling Stone, Thayil, Cameron e Shepherd hanno citato in giudizio Vicky Cornell e la fondazione intitolata a suo marito per "aver distratto a fini personali e familiari" i fondi raccolti per mezzo dell'evento dal vivo "I Am the Highway: A Tribute to Chris Cornell", che il 16 gennaio 2019 vide i tre tornare sul palco del Forum di Los Angeles per onorare - insieme a tanti artisti ospiti - la memoria dell'amico e collega.

Nella causa depositata ieri, mercoledì 6 maggio, presso il tribunale del distretto meridionale della Florida, i Soundgarden sostengono di aver stretto con Vicky Cornell un accordo orale per esibirsi gratuitamente all'evento, a patto che tutti i proventi fossero devoluti in beneficenza alla Fondazione Chris e Vicky Cornell. Le rendicontazioni presentate dalla fondazione in merito all'impiego dei fondi raccolti dal concerto, sostengono sempre i Soundgarden nella denuncia depositata, non indentificano i beneficiari dei proventi - stimati in "diversi milioni di dollari" - che sarebbero stati utilizzati dalla vedova Cornell "per scopi personali e della sua famiglia": il gruppo, pertanto, sostiene di aver patito danni sia a livello finanziario che sotto il profilo della reputazione.

A margine della denuncia, la band chiede che i profili social intestati ai Soundgarden vengano tolti dal controllo di Vicky, che li utilizzerebbe - tra le altre cose - per "denigrare pubblicamente i membri superstiti della formazione".

Al momento, i legali della vedova Cornell non hanno replicato pubblicamente all'avvio del procedimento legale.