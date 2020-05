A Paul Weller non serve esplorare l'Amazzonia e scalare l'Everest per essere felice

Nuovo singolo per Paul Weller in vista dell'album "On sunset", atteso nei negozi dal 19 giugno. La nuova canzone dell'ex Jam e Style Council si intitola "Village" e arriva dopo "Earth beat". "È una risposta al fatto che tutti noi dobbiamo esplorare l'Amazzonia e scalare l'Everest per completare la nostra vita. E c'è un tizio che dice: 'Fanculo a tutto questo, ho il paradiso intorno a me'", spiega Paul Weller a proposito del brano, scritto insieme al suo produttore di lunga data Jan "Stan" Kybert (alle tastiere c'è Mick Tablot, ex Style Council).

"I'm happy here in my neighbourhood / and all the things / I've never been / I've never seen / I don't care much", "Sto bene qui nel mio quartiere / e di tutte le cose / che non sono mai stato / che non ho mai visto / non mi interessa poi così tanto", canta Weller nel testo della canzone.

Caricamento video in corso Link

Weller ha iniziato a lavorare al nuovo album "On sunset" nel 2018, dopo la pubblicazione di "True Meanings". Il disco, scritto e registrato ai Black Barn Studios nel Surrey, contiene dieci canzoni. Questa la tracklist:

"Mirror ball"

"Baptiste"

"Old father thyme"

"Village"

"More"

"On sunset"

"Walkin'"

"Earth beat"

"Rockets"