Achille Lauro rifà a modo suo 'Ma il cielo è sempre più blu' di Rino Gaetano

Il mio personale Tributo ad un brano immortale: "Il cielo è sempre piu blu" di Rino Gaetano. E' una versione che credo rispecchi la nostra generazione e il nostro tempo, nella mia visione malinconica ma speranzosa. L'ho registrata in presa diretta con un registratore a bobine, una chitarra 12 corde, un basso acustico, e 3 microfoni; ho pensato che così magari avrebbero fatto nel '75 il grande Rino con i suoi amici. Quando @alessandro_michele mi ha parlato di questa iniziativa per @gucci avevo appena finito di montare il video e a quel punto ho capito che non sarebbe rimasto solo per noi ma era già diventato di tutti.