Foo Fighters, quella volta che suonarono sotto a una pioggia torrenziale

Quella volta che i Foo Fighters suonarono sotto a una pioggia torrenziale. Arriverà stanotte - alle 2, ora italiana - su YouTube il video integrale del memorabile concerto della band guidata da Dave Grohl sul palco del Lollapalooza Festival di Chicago, nell'agosto del 2011.

Il tour era quello di "Wasting light", l'album uscito appena pochi mesi prima, contenente pezzi come "Rope", "White limo", "Walk" e "These days" e il concerto rimase nella storia, almeno tra i fan dei Foo Fighters, perché ad un certo punto iniziò a piovere a dirotto e Dave Grohl e compagni continuarono a suonare come se niente fosse: "Non me ne frega un cazzo se stasera piove", urlò Grohl al pubblico.

Poche canzoni dopo l'inizio del concerto, su "My hero", la pioggia si fece torrenziale, ma né i Foo Fighters né i loro fan smisero di cantare. Alla fine del concerto, la band fu raggiunta sul palco da Perry Farrell dei Jane's Addiction su "Everlong".

Il Lollapalooza 2020 non è stato ancora cancellato: gli organizzatori hanno rimandato l'annuncio della lineup, ma nel frattempo hanno deciso di pubblicare in rete i video di alcune performance storiche, pescate dai loro archivi. La pubblicazione del video dell'esibizione dei Foo Fighters al Lollapalooza del 2011 rientra proprio in questa iniziativa.