Radiohead, in rete (direttamente dagli archivi) il video di un altro concerto storico

I Radiohead continuano a tirar fuori materiale per i fan dai loro archivi. Stavolta tocca al video di un altro storico concerto della band guidata da Thom Yorke, quello al Festival di Bonnaroo del 2006, tre anni dopo l'uscita di "Hail to the thief" (l'album di "There there", "Go to sleep" e "2 + 2 = 5" e un anno prima di "In rainbows". In un post pubblicato su Instagram Johnny Greenwood ha detto, a proposito dell'esibizione: "La miglior esperienza in un festival che io abbia mai fatto in America". E ha auspicato un ritorno sui palchi il prima possibile.

La pubblicazione del video del concerto al festival di Bonnaroo rientra nel progetto Radiohead Public Library , iniziativa che i Radiohead hanno inaugurato all'inizio di aprile e che include non solo concerti di repertorio, ma anche playlist, rarità e materiali di vario genere.