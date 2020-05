Enrico Ruggeri sui concerti: ‘Una soluzione per ricominciare bisogna trovarla’

Oggi, 6 maggio, Enrico Ruggeri è intervenuto in qualità di ospite al programma “Un giorno da Pecora” su Rai Radio1 e ha espresso il proprio pensiero sullo stato attuale della musica live e sullo stop agli spettacoli musicali dal vivo per arginare il contagio da Coronavirus. “Per me non potremo dire di aver ricominciato fino a che qualcuno non sarà salito sul palco a fare un concerto”, ha detto il cantautore ai microfoni del programma radiofonico. Ruggeri ha poi aggiunto:

“I concerti da 50mila persone in questo momento sono ancora lontani, però se prendi un palasport da cinque mila posti e metti mille sedie, ognuno rinunciando al suo, secondo me è una cosa che si può fare anche tra due settimane”.

Alla domanda di Geppi Cucciari se questa soluzione porterebbe a un aumento considerevole del prezzo dei biglietti, il cantautore ha risposto: