Le brevi di oggi, 6 maggio: The Weeknd, Vampire Weekend, Joe Perry

The Weeknd ha presentato al pubblico la sua nuova canzone “I’m a Virgin” nel corso della puntata di questa settimana del cartone animato creato da Seth MacFarlane “America Dad!”, alla quale il cantante, grande fan della serie, ha partecipato in veste (animata) di ospite. Potete ascoltare il brano qui:

*********************************

Il frontman dei Vampire Weekend Ezra Koenig è stato ospite dell’ultimo episodio “a distanza” del Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Nel corso del programma il cantante ha proposto un medley di tre brani di “Father of the Bride”: “Flower Moon”, “Stranger” e “Big Blue”. Ecco il video della sua performance:

*********************************

Il chitarrista degli Aerosmith Joe Perry ha scambiato qualche parola con l’emittente di Boston WBUR a proposito della pandemia di Covid-19 paragonando il modo in cui il virus sta condizionando la società agli effetti di una guerra mondiale. “Direi che si avvicina a una guerra mondiale in un sacco di modi”, ha spiegato. Ha poi aggiunto, tra le altre cose, il musicista statunitense: “In pratica, ha bloccato il business dei tour per un periodo di tempo indefinito”.