Rock the Castle, il festival slitta al 2021

Fa sapere Vertigo che l’edizione 2020 del Rock the Castle, il festival del Castello Scaligero di Villafranca di Verona curato dal promoter, è stata posticipata al 2021, “a causa della diffusione di Coronavirus”. È sempre Vertigo a rendere noto che per avere ulteriori informazioni sulla nuova data della rassegna ci vorrà ancora un po’ di pazienza: “Ci stiamo lavorando e vi daremo maggiori dettagli quanto prima su questi canali”.

Il festival avrebbe dovuto andare in scena tra la fine del prossimo mese di giugno e l’inizio del mese di luglio: in cartellone band come gli Alter Bridge, i Lacuna Coil, gli UFO, i Lynyrd Skynyrd e i Darkness, ma anche NOFX, Judas Priest, Suicidal Tendencies, Volbeat e tanti altri.