Soundreef, un contest per giovani rapper

Si chiama "Extrabeat" il contest per giovani rapper della collecting fondata da Davide D'Atri. Soundreef ha aperto un sito, www.extra-beat.com, dove inviare un brano entro il 7 giugno: possono partecipare sia provini che brani già pubblicati.

Entro il 14 luglio verranno annunciati i 30 finalisti e a fine luglio l’annuncio dei 5 vincitori, che potranno registrare un proprio brano al Quadraro Basement e partecipare ad un EP digitale distribuito da Believe. Tra i 5 vincitori, ne verrà selezionato uno dal producer Sine (Coez, Noyz Narcos, Gemello) per la realizzazione di un singolo “extra” con un beat inedito.

I talenti saranno selezionati da una giuria di qualità composta dallo stesso Sine, da Chicoria (già membro del Truce Klan), dal Quadraro Basement. Ha commentato Davide d’Atri, AD e founder di Soundreef Spa:

Siamo felici di poter creare connessioni tra giovani talenti e grandi professionisti del settore. Sicuramente il rap è una delle scene più vivaci per le nuove generazioni e da cui sono uscite molte delle idee più interessanti degli ultimi anni. Lanciare iniziative come questa per creare opportunità per la nostra community di artisti e non solo, è una cosa a cui teniamo molto.