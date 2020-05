Quando David Bowie lanciò un abbonamento ad Internet con musica esclusiva, nel 1998

BowieNet ha smesso di elargire contenuti nel 2006, ma il progetto, come i numeri dimostrano, è andato avanti per molto tempo nonostante l’emergere di circuiti come Friendster o Myspace o la diffusione del formato mp3 rendessero in qualche modo obsoleto il progetto di Bowie, che è riuscito persino in questo ambito a dimostrarsi un pioniere.

Scrive Zach Schonfeld raccontò su Newsweek che Bowie era profondamente coinvolto dal progetto ed era frequente che intervenisse sul sito per consigliare album di altri artisti, dire la sua opinione su alcune indiscrezioni, condividere scherzi o storielle. “Era a tutti gli effetti un social network centrato sulla musica”, commenta invece Keith Sturat sul Guardian, facendo notare come i circa 100mila iscritti al progetto ancora ricordino con affetto la comunità che si era venuta a creare intorno al Duca bianco.

I fan che scelglieranno il servizio Internet completo riceveranno un CD-ROM contenente il browser personalizzato insieme a due classiche tracce audio e video Bowie dal vivo mai pubblicato prima. Come bonus speciale, ci sarà un'esclusiva traccia audio appena registrata criptata che si sbloccherà via Internet.

BowieNet presenterà messaggi di testo, audio e video di Bowie, accesso senza censura a Internet, contenuti musicali esclusivi, nonché tutte le ultime notizie sulla musica. Ci saranno anche link consigliati da Bowie e amici in una varietà di categorie. Come membro di BowieNet, tutti gli utenti riceveranno l'accesso esclusivo a materiali Bowie, tracce audio inedite e video e foto mai visti prima.

Bowienet debuttò il 1° settembre del 1998: al prezzo di 19 dollari circa al mese offriva ai fan dell’artista non solo l’accesso a un servizio internet ultra veloce ma a “David Bowie, al suo mondo, ai suoi amici, ai suoi fan, inclusivo di live chat, live video feeds, chat rooms e bacheche con aggiornamenti”, si leggeva nella nota che sul finire degli anni Novanta annunciava BowieNet. Tra i servizi offerti dal sito c’erano anche testi, audio e video condivisi direttamente da Bowie e un indirizzo email personalizzato per gli utenti con la formula @davidbowie.com.

La natura poliedrica e camaleontica di David Bowie ha portato il cantautore britannico anche nei meandri della tecnologia, conducendolo, nel lontano 1998, a lanciare un provider a suo nome, BowieNet, attraverso il quale diffondere in forma esclusiba musica da lui firmata. Ma non solo. Spiegava all’epoca la voce di “Heroes”: "Ho voluto cercare di sfruttare la potenza di Internet e di portarla ad un livello più personale”, sottolineando poi l’aspetto di “ambiente-comunità” di BowieNet.

