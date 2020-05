Black Sabbath di nuovo insieme? Tony Iommi è possibilista

Quest’anno si celebrano i 50 anni dall’uscita dell’esordio su 33 giri dei Black Sabbath – l’omonimo album uscito nel 1970 (il 13 febbraio in UK e il primo giugno negli USA).

La band originaria di Birmingham ha concluso il proprio tour di addio con un live nella propria città natale il 4 febbraio del 2017. Un modo per mettere la parola fine alla band e salutare i milioni di fan che l’hanno fedelmente seguita per cinque decenni. Eppure a quanto pare c’è uno spiraglio per un ritorno.

E’ proprio il chitarrista Tony Iommi a dimostrarsi possibilista di fronte all’idea di una reunion del gruppo. Lo ha dichiarato ai microfoni di SiriusXM, durante lo show Trunk Nation.

