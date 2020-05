Wire, ascolta il nuovo singolo "The art of persistence"

Era attesa per il Record Store Day la pubblicazione del diciottesimo album di studio degli Wire, "10:20". A causa dei rinvio della manifestazione l'uscita del disco è stata posticipata al 19 giugno, e nel frattempo la band ha reso disponibile uno dei brani dell'album, "The art of persistence", che già era stato incluso nell'EP "Third day" (con il titolo "First draft") e poi in versione live in uno dei dischi della Legal Bootleg Series.

La canzone è accompagnata da un video realizzato montando in sequenza le fotografie di un'esibizione della band a Manchester del gennaio 2020.

