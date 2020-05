Billy Joel, Bon Jovi, Mariah Carey, Sting: "Rise Up New York!"

Si terrà l'11 maggio "Rise up New York", una raccolta di fondi organizzata da iHeartMedia e da Robin Hood, un'associazione che assiste i poveri della città. Hanno al momento confermato la loro partecipazione, fra gli altri, Jennifer Lopez, Barbra Streisand, Bette Midler, Chris Rock, Billy Joel e Sting. Lo spettacolo sarà trasmesso congiuntamente da tutte le televisioni di New York, dalle radio di iHeartMedia e di Entercom, News 12, Spectrum News NY1, SiriusXM e dalla CNBC.