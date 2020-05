Pooh, lo speciale "Amici per sempre" in replica stasera 5 maggio su Rai Uno: la scaletta

Rai Uno ripropone questa sera 5 maggio alle 21,25 lo speciale realizzato per i 50 anni di attività dei Pooh, condotto a Carlo Contie con la partecipazione speciale di Emma, Patty Pravo, Modà e Rocco Hunt.

Ecco la scaletta delle canzoni:



"Amici per sempre"

"Pensiero"

"Piccola Katy"

"Tanta voglia di lei" (con i Modà)

"Non siamo in pericolo"

"Noi due nel mondo e nell’anima" (con Patty Pravo)

"Nascerò con te"

"Canterò per te"

"Pronto buongiorno è la sveglia"

"Dammi solo un minuto" (con Rocco Hunt)

"La donna del mio amico"

"L’altra donna"

"Dimmi di sì"

"Cercando di te"

"Pierre"

"Storie di tutti i giorni"

"Uomini soli" (con Emma Marrone)

"Figli"

"Stare senza di te"

"50 primavere"

"In silenzio"

"In diretta nel vento"

"Notte a sorpresa"

"Chi fermerà la musica"

"Noi due nel mondo e nell’anima" (bis)