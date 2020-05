Senhit, una cover di Toto Cutugno a 30 anni dalla vittoria all'Eurovision

Oggi, martedì 5 maggio, ricorrono 30 anni dalla vittoria di Toto Cutugno all’Eurovision Song Contest nel 1990 con "Insieme: 1992", brano ispirato all’avvento dell’Unione europea. L’edizione si tenne a Zagabria, Jugoslavia, e fu la prima dopo la caduta del muro di Berlino.

L'Italia ha vinto la competizione due sole volte: la prima volta nell'edizione 1964 svoltasi a Copenaghen, con l'allora sedicenne Gigliola Cinquetti e la canzone "Non ho l'età (per amarti)", la seconda appunto nel 1990 a Zagabria con Toto Cutugno e la canzone "Insieme: 1992".

Senhit, la cantante italoeritrea Senhit che quest’anno avrebbe dovuto partecipare all’Eurovision Song Contest come candidata di San Marino, ha inciso una cover di quel brano: la cover realizzata da Senhit è accompagnata da un videclip ufficiale, girato nei giorni scorsi.

Senhit parteciperà a "Europe Shine a Light" il 16 maggio (il programma che quest’anno sostituisce Eurovision Song Contest, e sarà trasmesso in Italia su Rai Uno).