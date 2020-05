SCF, approvato il bilancio 2019 (oltre 57 milioni di euro di ripartito)

Nei giorni scorsi SCF, la principale organizzazione di gestione collettiva dei diritti connessi musicali in Italia, ha approvato il bilancio che si è chiuso con un aumento del 9% nei diritti distribuiti a case discografiche e collecting degli artisti. In particolare, il comparto broadcasting e web è cresciuto del 15% mentre il public performance è rimasto stabile, con un declino nell’area dei locali da ballo e discoteche.

Un risultato particolarmente rilevante che colloca la società all’ottavo posto a livello globale con il 2,5% di tutti i diritti incassati nel mondo: la crescita di SCF è stata infatti superiore alla performance media europea.

L’assemblea di SCF si è tuttavia prevalentemente concentrata sulla preoccupante situazione venutasi a creare con il lockdown di quasi tutte le attività in Italia in cui avviene l’utilizzazione di musica, con prospettive negative per i prossimi mesi in relazione all’incassato.

Oltre a una serie di interventi già approvati da SCF per venire incontro agli utilizzatori in difficoltà, l’assemblea - e successivamente il CDA - ha anche approvato la riduzione del 50% dell’aggio applicato ai mandanti con diritti maturati inferiori ai 10 mila euro annui, al fine di sostenere l’attuale fase di difficoltà. Altre azioni potrebbero essere intraprese nei prossimi mesi a fronte del deterioramento della situazione economica generale.