Claudio Sanfilippo, in uscita l'album "Contemporaneo"

Uscirà il 22 maggio "Contemporaneo", l'album registrato nel suo studio domestico da Claudio Sanfilippo nei giorni della quarantena, con la collaborazione a distanza di alcuni amici musicisti: Danilo Boggini, Max De Bernardi, Claudio Farinone, Rino Garzia, Massimo Gatti, Domenico Lopez, Danilo Minotti, Cesare Picco, Marco Ricci, Francesco Saverio Porciello, Val Bonetti, Umberto Tenaglia. L'album è stato anticipato dalla canzone che lo intitola, che potete ascoltare qua sotto nel video realizzato da Giacomo Sanfilippo (che oltre ad aver diretto il video suona la chitarra elettrica nel brano, al quale contribuisce anche Emma Sanfilippo nei cori).

"Contemporaneo" contiene nove canzoni: quattro inediti originali, due adattamenti in italiano (uno di Bob Dylan, l’altro di Nick Drake), un “traditional” adattato in milanese, e due riletture (“Stile libero”, già interpretata da Mina nel 1992, e “Monetina”).

Ecco la tracklist:

1. Contemporaneo (C. Sanfilippo) – 4:28

2. Teneramente, dolorosamente (C. Sanfilippo) – 2:36

3. Cielo del Nord (ad. in italiano di C. Sanfilippo – orig. Northern sky di Nick Drake) – 3:36

4. Ragazze del lago (C. Sanfilippo) – 3:20

5. El Pepe (C. Sanfilippo–G. Cervi) – 3:32

6. Viandant (ad. in milanese di C. Sanfilippo – orig. Wayfaring stranger / Trad.) – 3:52

7. Lo sguardo (C. Sanfilippo) – 2:52

8. Angelina (C. Sanfilippo) – 3:36

9. Che cos’è la luna (C. Sanfilippo) – 4:07

10. Oltre la montagna (ad. in italiano di C. Sanfilippo – or. ’Cross the green mountain di Bob Dylan) – 5:46

11. Monetina (C. Sanfilippo) – 2:42

12. Vino buono (C. Sanfilippo) 4:24

13. Suruq (C. Sanfilippo) – 3:05