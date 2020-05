Coronavirus: Sting, Bon Jovi e Billy Joel insieme per un concerto di beneficenza

Bon Jovi, Sting e Billy Joel insieme per un concerto di beneficenza a sostegno dei cittadini di New York più colpiti dall'emergenza coronavirus. L'ex Police e i suoi colleghi si ritroveranno virtualmente il prossimo 11 maggio alle 19 (in Italia sarà l'1 di notte) sul palco di "Rise up New York!", organizzato dal network iHeartMedia insieme a Robin Hood, organizzazione di beneficenza. Il concerto sarà trasmesso negli Usa da Cnbc e da alcuni network come lo stesso iHeartMedia e SiriusXM.

Nel cast dell'evento virtuale anche Barbra Streisand, Jennifer Lopez e personaggi del cinema e della tv come Robert De Niro, Jimmy Fallon e Spike Lee.

Bon Jovi ha recentemente preso parte a "Jersey 4 Jersey", concerto on line che lo scorso 22 aprile ha visto alcune grandi star originarie del New Jersey - tra queste anche Springsteen e Halsey - esibirsi in remoto per raccogliere fondi da devolvere al New Jersey Pandemic Relief Fund, organizzazione benefica impegnata nell'assistenza ai cittadini di quello che è uno degli stati americani più colpiti dall'emergenza da Coronavirus. Sting, invece è stato tra i protagonisti dell'edizione straordinaria del Concerto del Primo Maggio di Roma, inviando un saluto ai fan italiani e esibendosi in video dal suo studio sulle note di "Don't stand so close to me" dei Police.