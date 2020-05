Le brevi di oggi 5 maggio: B.J. Armstrong, Eleviole?, Florence and the Machine...

Billie Joe Armstrong continua la sue serie di cover "No Fun Mondays" proponendo la sua versione di "Kids in America", la canzone del 1981 di Kim Wilde, e dedicandola al bassisa della band, Mike Dirnt, per il suo compleanno.

Caricamento video in corso Link

Nelle scorse settimane Billie Joe aveva proposto le cover di “I Think We’re Alone Now” di Tommy James and the Shondells, di “You Can’t Put Your Arms Around A Memory” di Johnny Thunders, e di "Keep away from other girls" di Helen Shapiro, cantandola però in italiano con il testo di Mogol originariamente affidato a Don Backy

*********

E' uscito il video di "Dieci gocce", un brano tratto dall'album "Dove non si tocca", il progetto solista di Eleonora Tosca ex Ariadineve.



Caricamento video in corso Link

Il video è stato ideato e diretto dall'interprete, con il montaggio e il supporto tecnico di Frammentisimili e la partecipazione "da casa" di Sara Vannucci, Isa Bini, Martina Benedetti, Melissa Calbi, Nadia Curcio, Madara Adikari, Silvia Pippolini, Dalma Dada', Valentina Marchetti, Irene Bottacci

**********

Florence (di Florence and the Machine) è stata ospite del Met Gala di Vogue, che quest'anno si è tenuto in versione virtuale,"A moment with the Met", proponendo una versione a cappella di "You've got the love", che potete ascoltare qua sotto.

Caricamento video in corso Link

*********

Parkett (parkettchannel.it), la webzine dedicata alla musica elettronica, ha lanciato nei giorni scorsi “Homework” una nuova iniziativa a sostegno della Croce Rossa Italiana, impegnata in prima linea nell’emergenza legata al COVID-19. Il progetto prevede l’esibizione in video streaming dei principali dj del panorama italiano e internazionale: durante la loro performance gli spettatori possono fare un’offerta libera collegandosi sul sito della Croce Rossa Italiana.

Numerosi artisti si sono resi disponibili e hanno aderito all’iniziativa. Tra i nomi più di spicco Carl Craig, Norman Nodge, Truncate, Francesco Farfa, Alex Neri, Phil Weeks, Detroit Techno Militia e moltissimi altri. E' possibile visitare la pagina Facebook o il sito ufficiale della fanzine per scoprire i prossimi appuntamenti in programma.