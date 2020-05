Zucchero canta in italiano Michael Stipe: il video dell'esibizione a Venezia

Arriva su YouTube il video della versione di Zucchero di "No time for love like now", il brano realizzato dall'ex frontman dei R.E.M. Michael Stipe in collaborazione con Aaron Dessner dei National, di cui il bluesman ha firmato l'adattamento in italiano (approvato dallo stesso Stipe). Zucchero ha eseguito per la prima volta "Amore adesso!", così come si intitola il pezzo, lo scorso sabato, 2 maggio, a piazza San Marco a Venezia. "Non c'è tempo migliore per mostrare amore, come adesso, è un concetto che condivido pienamente e che ho deciso, con la benedizione di Stipe, di fare mio", il suo commento.

Michael Stipe ha pubblicato in rete il demo di "No time for love like now" a fine marzo. Pochi giorni dopo, ospite di "EPCC - E poi c'è Cattelan", il talk show di SkyUno condotto da Alessandro Cattelan, ha presentato una versione del pezzo accompagnata da immagini di Milano e tradotta e sottotitolata in italiano.