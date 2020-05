Coronavirus: è morto Dave Greenfield, il tastierista degli Stranglers

Un altro musicista vittima del coronavirus: è Dave Greenfield, 71enne tastierista degli Stranglers, band punk rock britannica salita alla ribalta negli Anni '70, che conquistò le classifiche con singoli come "Golden brown" e "Always the sun". Il musicista è venuto a mancare ieri, domenica 3 maggio: stando a quanto riferiscono le testate britanniche, aveva contratto il virus in ospedale, dove era ricoverato per alcuni problemi cardiaci. La notizia della scomparsa è stata confermata dagli altri componenti degli Stranglers, che hanno omaggiato Greenfield con alcuni ricordi: "Abbiamo girato insieme il mondo. Era un grande talento. Ci mancherà". Sui social anche Enrico Ruggeri ha voluto pubblicare un tributo: "Te la sei goduta, hai fatto parte di una delle più grandi band della Storia. Tutti i tastieristi che ho avuto ricordano quante volte li ho costretti ad ascoltarti e ad assimilare quel modo di suonare solo tuo. Ti porti dietro una parte di me".

Dave Greenfield.



Te la sei goduta, hai fatto parte di una delle più grandi band della Storia.

Tutti i tastieristi che ho avuto ricordano quante volte li ho costretti ad ascoltarti e ad assimilare quel modo di suonare solo tuo.

Ti porti dietro una parte di me.@StranglersSite pic.twitter.com/VqKX74XEhC — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) May 4, 2020

Caricamento video in corso Link

Dave Greenfield era entrato a far parte degli Stranglers nel 1975, un anno dopo la fondazione del gruppo, nato dall'incontro tra Hugh Cornwell, Jet Blac, Jean-Jacques Burnel e Hans Warmling. Insieme a Burnel aveva inciso nel 1983 l'album congiunto "Fire and water", colonna sonora del film "Ecoutez vos murs" di Vincent Coudanne.