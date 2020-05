All'asta un brano inedito scritto da Paul McCartney e Ringo Starr

Andrà all'asta un brano inedito degli ex Beatles Paul McCartney e Ringo Starr. La canzone, intitolata "Angel in Disguise", venne scritta dai due per l'album solista di Ringo Starr, uscito nel 1992, "Time Takes Time", ma non venne inclusa nel disco.

Il brano viene venduto dall'ex DJ di Radio Luxembourg, Tony Prince, e si prevede possa raccogliere circa 20.000 sterline, un quarto delle quali sarà devoluta in beneficenza al servizio sanitario britannico per l'emergenza Covid-19.

Il demo tape presenta due versioni del brano: uno con McCartney alla voce e una versione più completa con la voce di Ringo. Nella demo è presente anche un altro brano di Ringo, chiamato "Everyone Wins", che andrà all'asta il 19 maggio, insieme ad altre memorabilia.

Il banditore della casa d'aste Paul Fairweather ha dichiarato alla BBC: