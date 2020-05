Concerti, Ultimo, "Il tour sarà rinviato". E polemizza con governo, TV e social

Il cantautore romano prova a fare chiarezza su cosa succederà al suo tour per i prossimi mesi di giugno e luglio. Ultimo ha postato una lunga lettera ai sui fana mezzo del suo canale Instagram, in cui polemizza con il Governo per la mancanza di informazioni: “Il tour sarà rinviato, probabilmente al 2021, ma il motivo di un ritardo della comunicazione non dipende nè da me, nè dalla mia agenzia dei concerti. Dipende dal governo che forse non da il giusto peso ed importanza alla musica e all'arte in generale." e racconta: “Oggi avremmo dovuto iniziare le prove per i 15 stadi. Questa situazione ha spazzato via ogni nostra ambizione. Sono stato un anno a prepararmi fisicamente, mentalmente e vocalmente”

Questi i suoi pensieri, come li ha chiamati lui, con frecciate a chi va in TV sui social a spiegare come comportarsi, e al Governo che non fa chiarezza.

Ricevo molti messaggio sul fatto che io non mi esponga sulla vicenda. In effetti avete ragione.

Io non so fare quello che vi supplica di indossare la mascherina o di stare attenti ai contatti fisici.

Per quello ci sono già troppi in TV ed io non ho le carte in regola per risultare credibile dicendolo.

E continua dicendo che il tour verrà rinviato, ma che non è ancora ufficiale e la cosa non dipende né da lui né dal suo promoter

“Il tour sarà rinviato, probabilmente al 2021, ma il motivo di un ritardo della comunicazione non dipende nè da me, nè dalla mia agenzia dei concerti. Dipende dal governo che forse non da il giusto peso ed importanza alla musica e all'arte in generale.

Poi però ci chiedono di cantare su Instagram o in qualche trasmissione per alleviare il dolore della gente.”

Ultimo chiude il suo messaggio spiegando che la scelta di non cantare sui socialo o in TV non è una scelta menefreghista.

Io credo nel silenzio di chi sa aspettare. Non ho bisogno di ricordarvi che esisto con qualche video o foto postata. Io sono a casa mia e scrivo, perché è quello che so fare.

View this post on Instagram Pensieri A post shared by Ultimo (@ultimopeterpan) on May 4, 2020 at 3:43am PDT

Il tour di Ultimo, che non è ancora stato annullato, dovrebbe prendere il via il 29 maggio con la data zero a Bibione, in provincia di Venezia, per chiudersi il 19 luglio al Circo Massimo di Roma.