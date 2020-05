Joe Satriani: spostato al 2021 il 'The Shapeshifting Tour'

In seguito alle disposizioni ministeriali, il 'The Shapeshifting Tour' di Joe Satriani è riprogrammato per la primavera del 2021. I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date.

A seguire il nuovo calendario dei concerti italiani a supporto di “Shapeshifting” (leggi qui la nostra recensione), ultimo album del virtuoso della chitarra di origine italiana pubblicato il mese scorso.

21 maggio 2021 al Teatro Augusteo di Napoli (in precedenza previsto per il 14 maggio 2020)

22 maggio 2021 al Teatro Politeama Greco di Lecce (previsto il 15 maggio)

23 maggio 2021 all’Auditorium Conciliazione di Roma (previsto il 16 maggio)

24 maggio 2021 al Teatro Europauditorium di Bologna (previsto il 10 maggio)

25 maggio 2021 al Teatro dal Verme di Milano (previsto il 18 maggio)

26 maggio 2021 al Teatro Verdi di Firenze (previsto originariamente per il 12 maggio 2020).