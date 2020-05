I Rolling Stones pubblicano i primi video di 'Extra Licks'

Come comunicato nei giorni scorsi, il canale YouTube dei Rolling Stones ha dato il via a 'Extra Licks', una serie di video che, per sei settimane, uno alla settimana, renderà visibile in digitale clip di concerti mai pubblicati in precedenza.

Il primo di questi filmati è relativo al tour 'America Latina Olè' che la band inglese intraprese in Sud America nel 2016. I brani proposti nel video sono “Out of Control” e “Paint It Black” tratte dal concerto di Buenos Aires (Argentina), “Honky Tonk Women” e “Sympathy for the Devil” da quello di San Paolo (Brasile), infine, “You Got the Silver”, “Midnight Rambler” e “Miss You” dal live di Lima (Perù).