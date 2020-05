Boy George spiega perché non partecipò al Live Aid

Il 58enne Boy George ha rivelato, a trentacinque anni di distanza, parlando al podcast Grounded with Louis Theroux, perché non salì sul palco dello stadio di Wembley a Londra il 13 luglio 1985 in occasione dell'indimenticabile Live Aid.

Questa spiegazione del frontman dei Culture Club:

“Ho combinato un casino. Ero altrimenti impegnato chimicamente. Intendo dire, penso sia stato un colpo di fortuna che non l'abbiamo fatto perché non ero in uno stato adatto a farlo.”

E aggiunge:

“Inizialmente ci era stato chiesto, ma poi penso che tutti abbiano visto lo stato in cui ero e avessero pensato, 'Potrebbe essere più dannoso che buono'. Quindi, fondamentalmente, non ci fu un seguito.”

Boy George era tra gli artisti che incisero “Do They Know It's Christmas”, la canzone pubblicata in occasione del Natale 1984 da cui partì tutta l'operazione di beneficenza per ricavare fondi per alleviare la carestia in Etiopia che portò, l'estate dell'anno successivo, all'evento denominato Live Aid diviso sul palco della stadio di Wembley a Londra e su quello di Philadelphia, negli Stati Uniti.