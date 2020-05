Coronavirus, fase 2: Ghali invita i milanesi al rispetto delle regole. Video.

Oggi, lunedì 4 maggio, ha inizio la cosiddetta fase 2 e il comune di Milano – una delle città più colpite dalla pandemia da Coronavirus – per sensibilizzare la cittadinanza sul mantenere in atto tutte le norme di sicurezza ha diffuso un video, intitolato 'Un passo alla volta', con la voce del rapper milanese Ghali.

Nella clip si mostra la Milano deserta, come è apparsa in queste ultime settimane di lockdown. E' giunto il 4 maggio e cinque cittadini si preparano ad uscire di casa. Hanno indosso la mascherina, partono dalle loro case per attraversare all'alba la città. Una di queste cinque persone è Ghali e la sua voce accompagna le immagini: "Un nuovo inizio. Un passo alla volta", l'invito ad affrontare con prudenza, consapevolezza e serenità la nuova fase di convivenza con l'epidemia.

Nei giorni scorsi Ghali ha pubblicato un brano inedito, intitolato "Cacao", registrato in collaborazione con Pyrex, uno dei membri della Dark Polo Gang: la produzione della canzone è a cura di Sick Luke.