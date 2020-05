Le brevi di oggi, 4 maggio: Christine and the Queens, Neil Young, Sick Tamburo, Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti pubblica una nuova canzone, “Terrazza Mascagni”, pubblicata sui suoi canali social: si tratta di un provino piano e voce scritto e registrato in casa, che il cantautore toscano descrive così

Respira come fanno i viaggiatori, in un momento che tutto sembra sia libertà”. Ho scritto una canzone in questi giorni, solo piano e voce. Si tratta di un semplice provino che ho registrato nel salotto di casa mia, luogo dove sono nate la maggior parte delle mie canzoni. Sussurro i miei pensieri tutto di un fiato osservando il mio infinito: il mare che ogni giorno vedo dalla finestra. Ho deciso di intitolare questo brano inedito “Terrazza Mascagni” e di donarlo ai miei fan per ringraziarli per il loro affetto e sostegno» afferma Enrico Nigiotti.





E' uscito "Blue Monday" il nuovo singolo di Jacopo corredato da un video girato, in questi tempi di quarantena, interamente in verticale con un cellulare.

Racconta Jacopo:

“Ho voluto che il video del nuovo singolo fosse così, semplice e naturale, perché ci tenevo a far vedere come trascorro tutti i miei giorni a casa, sperando di tornare al più presto alla normalità. Ci tengo a ringraziare di cuore le persone che hanno partecipato a questo video: mio padre Roberto, l’uomo grazie al quale mi sono innamorato della musica, mia madre Cinzia e mia sorella le donne più importanti della mia vita. E infine Greta, l’altra donna della mia vita, la mia metà, la mia compagna di viaggio, la mia migliore amica, la mia spalla , insomma il mio amore grande”.

Esce “Un giorno nuovo (Back To The Roots)”, una versione inedita del brano dei Sick Tamburo. La canzone è la prima di una serie che vedrà i brani dei Sick Tamburo riarrangiati e risuonati in versione punk melodico, che verranno poi racchiusi in una prossima pubblicazione intitolata “Back To The Roots (Forse è l'amore)”.

Durante questo periodo di quarantena molti musicisti si misurano con il repertorio dei colleghi proponendo delle cover. E' il caso di Christine and the Queens che ha interpretato “Heart of Gold”, uno dei brani più noti del cantautore canadese Neil Young.