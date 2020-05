Le brevi di oggi, 4 maggio: Christine and the Queens, Neil Young, Sick Tamburo

Esce “Un giorno nuovo (Back To The Roots)”, una versione inedita del brano dei Sick Tamburo. La canzone è la prima di una serie che vedrà i brani dei Sick Tamburo riarrangiati e risuonati in versione punk melodico, che verranno poi racchiusi in una prossima pubblicazione intitolata “Back To The Roots (Forse è l'amore)”.

Durante questo periodo di quarantena molti musicisti si misurano con il repertorio dei colleghi proponendo delle cover. E' il caso di Christine and the Queens che ha interpretato “Heart of Gold”, uno dei brani più noti del cantautore canadese Neil Young.